Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Damenfahrrad entwendet

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Eine 54 Jahre alte Frau aus Dassel hat am Freitag, 10.07 2020, gegen 08.30 Uhr ihr Fahrrad in der Neuen Straße vor der dortigen Sparkassenfiliale in dem einem Fahrradständer abgestellt. Als sie 20 Minuten später wieder wegfahren wollte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter in dem kurzen Zeitraum das Rad gestohlen hat. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Damen-Trekkingrad der Marke Pegasus. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzer Einkaufskorb angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Rades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dassel, Tel. 05564-999100 oder beim Polizeikommissarait Einbeck, Tel. 05561-949780.

