Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 27.09.19 auf den 28.09.19 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eine Gartenmauer in der Mutterstadter Straße. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

