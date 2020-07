Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pedelec gestürzt

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 13.07.20, gegen 16.15 Uhr, stürzte eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Uslar mit ihrem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Uslar und wurde dabei verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pedelec ist noch nicht bekannt.

