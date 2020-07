Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 13.07.20, gegen 12.23 Uhr, befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Moringen mit ihrem Fahrzeug die Stiftstraße in Uslar in Richtung Ernst-Müller-Platz. An einer dortigen Fahrbahnverengung kam der PKW nach rechts auf die Verkehrsinsel ab und beschädigte dort einen Plastikpoller. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Am Plastikpoller entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

