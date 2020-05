Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgenreiche Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

27. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.05.2020 - BAB 24 / Gudow Am Dienstagnachmittag (26.05.2020) kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg gegen 14:45 Uhr auf dem Parkplatz Gudow Süd der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin einen Opel, an dem Kennzeichen aus dem Landkreis Rostock angebracht waren, und die darin befindlichen Personen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die an dem Opel Zafira angebrachten Kennzeichen für die Zulassung eines Opel Insignia ausgegeben worden sind. Der 28-jährige Fahrzeugführer, konnte oder wollte nichts zur Sachverhaltsaufklärung beitragen.

Nach ersten Ermittlungen wurde der Opel Zafira noch nie in Deutschland zugelassen. Im Fahrzeug selbst konnte eine französische Zulassungsbescheinigung aufgefunden werden. Die Beamten stellten daraufhin das Kennzeichen, die Fahrzeugschlüssel und auch die ausländischen Zulassungspapiere sicher.

Darüber stellten die Beamten einen 24-jähriger Mitfahrer fest, welcher mit einem Haftbefehl zur Abschiebung nach Frankreich ausgeschrieben war.

Der 24-jährige Mann sowie der 28-jährige Fahrer, der keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, wurden zur Kriminalpolizei nach Ratzeburg gebracht.

Nach der Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-jährige Fahrer vor Ort entlassen. Er wird sich nun wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Unklar blieb noch, ob 28 Jahre alte Mann überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Polizei- Autobahnrevier Ratzeburg hat die weiteren Ermittlungen dazu aufgenommen.

Auch der 24-jährige Mitfahrer wurde gegen Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.

