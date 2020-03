Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit zwei leichtverletzten Frauen

Rodalben (ots)

Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 54jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Pommernstraße in Richtung Brandenburger Straße. Ein 56jähriger Fahrer eines Citroen C3 fuhr zeitgleich die Ostpreußenstraße bergan. An der Kreuzung beider Straßen missachtete die Twingofahrerin die Vorfahrtsregelung und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden an der Front beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf jeweils 5000 Euro geschätzt. Die Fahrerin und die 45jährige Beifahrerin des Renault wurden leicht verletzt. pips

