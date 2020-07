Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 19-jähriger aus einem Dasseler Ortsteil befuhr am Montag, 13.07.2020, gegen 23.00 Uhr mit seinem Pkw die Harlandstraße in Einbeck und wollte nach rechts in die Schützenstraße einbiegen. Er musste allerdings einen anderen Pkw passieren lassen, der die Schützenstraße in Richtung Stadion befuhr. Als der junge Mann bemerkte, dass es sich bei diesem Wagen um eine Funkstreife handelte, hat er sich umentschieden und ist nach links abgebogen. Aufgrund dieses Verhaltens wurde der Streifenwagen gewendet, um den Wagen zu kontrollieren. Der junge Fahrer erhöhte hierauf deutlich die Geschwindigkeit. Nach kurzer Verfolgungsfahrt über Schotteliussstraße und Ochsenhofweg, stoppte der Pkw schließlich in der Ivenstraße. Der Mann konnte keine plausible Erklärung für seinen Fluchtversuch angeben, außer, dass er in Panik geraten sei. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei ihm körperliche Auffälligkeiten festgestellt, sodass der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bestand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

