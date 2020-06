Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 17.06.2020 zwischen 11:00 Uhr und 13:10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein unverschlossen am Haupteingang des Helmholtz-Gymnasiums abgestelltes mattschwarzes Herren-Tourenrad der Marke Cyco. Besonderes Erkennungszeichen ist der Gepäckträger, an dem ein grüner Expander angebracht ist. Außerdem sind Schutzbleche an Vorder- und Hinterrad montiert. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von ca. 100 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. | pizw

