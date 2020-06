Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum vom 11.06.2020, 18:00 Uhr bis 12.06.2020, 16:40 Uhr einen silberfarbenen Nissan-Almera, der am Fahrbahnrand in der Wackenstraße gegenüber Anwesen Nr. 1 ordnungsgemäß geparkt war. Der Verursacher dürfte den Schaden (ca. 500 EUR) am hinteren linken Stoßstangeneck des Nissan beim Ein- oder Ausparken verursacht haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

