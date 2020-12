Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat aufgebrochen

WolfsteinWolfstein (ots)

Ein Zeuge hat in der Nacht zum Montag einen Mann im Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße beobachtet. Um 03.45 Uhr war der Automat mit einem Brecheisen aufgehebelt und Geld daraus gestohlen worden. Der Zeuge sah kurz darauf einen circa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der eine Hose mit weiten Beinen und Reflektoren in Höhe der Waden trug. Der Mann bemerkte den Zeugen und fuhr mit seinem Fahrrad ohne Licht in Richtung Wolfstein-Roßbach davon. Dabei trug er einen kleinen Rucksack (etwa 20 auf 20 Zentimeter). Weitere Hinweise zu dem Fahrradfahrer bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

