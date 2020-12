Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unbekannte Täter greifen Mann an und entwenden dessen E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-SchönauMannheim-Schönau (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen forderten am Freitagabend gegen 18.15 Uhr einen 32-Jährigen Radfahrer auf, sein E-Bike für eine Probefahrt zur Verfügung zu stellen. Der Mann weigerte sich. Die Personen gerieten in Streit, in dessen Folge beide Täter mit ihren Fäusten auf den Radfahrer einschlugen und außerdem jeweils ein Messer zogen. Daraufhin flüchtete der 32-Jährige zu Fuß, ließ E-Bike und Rucksack zurück. Er hielt ein Fahrzeug an und bat den Fahrer, die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Rucksack wurde aufgefunden, das Fahrrad war weg. Die beiden unbekannten Täter wurden als südosteuropäische Phänotypen im Alter von ca. 19-23 Jahren beschrieben. Einer der beiden trug am linken Unterarm einen Gips oder eine Bandage. Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

