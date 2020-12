Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Exhibitionist am Rheinauer See - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

Am Rheinauer See entblößte sich am Sonntag gegen 14 Uhr ein Unbekannter vor mehreren weiblichen Personen. Zwei junge Mädchen, die sich an der Tischtennisplatte am Liegeplatz aufhielten, beobachteten einen Mann, der mit heruntergelassenere Hose in einem Gebüsch stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Eine Spaziergängerin, der sich der Unbekannte ebenfalls in exhibitionistischer Weise zeigte, verständigte sich mit den Jugendlichen und alarmierte sofort die Polizei. Daraufhin zog sich der Unbekannte in Richtung Wohngebiet zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Der südeuropäische Phänotyp mit der hellen Haut und den dunklen Augenbrauen soll von kräftiger Statur, ca. 175 cm groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt gewesen sein. Er war mit dunkler Hose, dunkler Jacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

