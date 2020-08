Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Trickbetrüger macht Beute

Friedberg (ots)

*Bad Nauheim: Trickbetrüger macht Beute

Einem Trickdieb zum Opfer fiel am Montagmittag ein 78-Jähriger aus Essen. Gegen 12.50 Uhr sprach den Senioren in der Kurstraße gegenüber der Sparkasse ein ihm unbekannter Mann an. Dieser bat darum, Geld zu wechseln. Als der ältere Herr seine Brieftasche hervorholte, um nach Kleingeld zu sehen, entwendete der Unbekannte offenbar mehrere Hundert Euro Scheingeld aus dessen Börse. Dies bemerkte der Geschädigte jedoch erst, als der Dieb zu Fuß in Richtung Sparkasse verschwunden war und erstattete Anzeige.

Den Trickdieb beschreibt er als etwa 40 Jahre alten, circa. 170 cm großen und schlanken Mann mit südländischer Erscheinung sowie schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Anzughose sowie ein weißes Langarmhemd.

Die Ermittler der Friedberger Kripo bitten nun mögliche Zeugen um Hinweise unter 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

