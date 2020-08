Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Echzell: Brand in Entsorgungsanlage

Friedberg (ots)

+++

*Echzell: Brand in Entsorgungsanlage

Am Montagabend brannte es gegen 21.30 Uhr auf dem Gelände eines Entsorgungszentrums in Echzell. Feuerwehr und Polizei befanden sich dort im Einsatz. Da die Bahnstrecke nahe am Brandort vorbeiführt, war eine zeitweise Sperrung des Zugverkehrs in Richtung Gelnhausen erforderlich. In einer offenen Lagerstätte war auf einer Fläche von etwa 10 x 15 Metern Sperrmüll in Brand geraten. Feuerwehrkräfte waren noch bis in die frühen Morgenstunden zur Brandwache im Einsatz. Brandursachenermittler der Friedberger Kripo konnten im Rahmen ihrer am heutigen Vormittage durchgeführten Tätigkeit keinerlei Hinweise auf eine vorangegangene Brandstiftung erlangen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell