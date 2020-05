Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Handyverstoß wird Teurer als Gedacht

Fußgönheim (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2020 gegen 11:35 Uhr fiel einer Streife der Polizeiwache Maxdorf ein Verkehrsteilnehmer auf, der während der Fahrt mit seinem PKW, sein Mobiltelefon bediente. Zunächst gab der 35 jährige Fahrer in der Kontrolle an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Im Rahmen der Kontrolle entstanden hieran Zweifel, weshalb die Angaben überprüft wurden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Beschuldigte aufgrund eines bestehendes Fahrverbotes seinen Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben hatte. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben den Kosten für die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel erwartet den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

