Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vorfahrt missachtet? Motorradfahrer verletzt sich schwer + grünes "Bulls" geklaut

Friedberg (ots)

+++

*Bad Vilbel: Vorfahrt missachtet? Motorradfahrer verletzt sich schwer

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer kam es am späten Freitagabend auf der L3008 in Höhe Gronau. Dabei erlitt der Harley-Fahrer schwere Verletzungen. Gegen 22 Uhr war eine 62-jährige Opelfahrerin von Bad Vilbel unterwegs in Richtung Gronau. In Höhe der Vilbeler Straße bog die aus Karben stammende Frau dann nach links in Richtung Ortschaft ab. Offenbar übersah sie dabei das Motorrad eines entgegenkommenden 31-jährigen Vilbelers. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus. Da das Bike nicht mehr farbereit war, wurde es abgeschleppt.

+++

*Altenstadt: grünes "Bulls" geklaut

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5 Uhr stahlen Fahrraddiebe ein grünes Fahrrad mit Gepäckträger des Hersteller "Bulls". Das Bike war im Eingangsbereich eines Wohnhauses "Beim Zehnmorgenfeld" in Oberau mittels Schloss gegen Wegnahme gesichert; dies hielt in diesem Falle die Langfinger nicht von deren Vorhaben ab. Hinweise bitte an die Polizei Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell