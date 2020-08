Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

"Rosbach: Rehkitz gerissen - Hinweise erbeten" von Freitag, 07.08.2020

Friedberg (ots)

In der ursprünglichen Pressemitteilung war fälschlicherweise die Rede von "6. Juli und 8. Juli". Dabei handelt es sich um einen Fehler. Hier die korrigierte Meldung. Zeugen können sich ebenfalls direkt an die Schutzfrau vor Ort in Rosbach wenden.

*Rosbach: Rehkitz gerissen - Hinweise erbeten Spielende Kinder haben bereits Anfang Juni in Nieder-Rosbach ein totes Rehkitz gefunden. Das getötete Tier lag am 8. Juni auf einer Wiese unweit "An der Steinmauer". Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Junge von einem Hund gerissen worden war und ermittelt aufgrund des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz gegen den unbekannten Hundehalter*in. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise möglicher Zeugen: Hat jemand den Vorfall, der sich zwischen 6. Juni und 8. Juni zugetragen haben muss, beobachtet oder kann gar Angaben zur Identität des Hundes sowie dessen Halter machen? Zeugen werden gebeten, sich unter 06003/822-441 oder 0174/3017391 bei der Schutzfrau vor Ort der Stadt Rosbach, Polizeioberkommissarin Katrin Gawenda, zu melden. Alternativ erreichen sie die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

