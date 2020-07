Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 43jährige Mazda-Fahrerin die Landgrafenstraße und wollte die Kreuzung an der Waldstraße geradeaus queren. Gleichzeitig querte ein aus der Waldstraße kommender BMW die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß. An der Kreuzung gilt rechts vor links, weshalb der 52jährige BMW-Fahrer vorfahrtsberechtigt war. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtvolumen von circa 26.000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. pips

