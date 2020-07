Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Kreuzgasse in eine Wohnung ein, die zur Zeit lediglich als Lagerraum genutzt wird und verwüsteten diese. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Ende Juni bis gestern, 20:15 Uhr. Der Zaun wurde zum Betreten des Grundstückes herabgedrückt und die Wohnungstür wurde aufgehebelt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

