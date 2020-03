Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht nach Parkrempler

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße Im Wegrott. Auf dem Parkstreifen vor Hausnummer 2 stand ein grauer Ford Ecosport, dieses Fahrzeug wurde über Nacht beschädigt. An der hinteren linken Fahrzeugseite entstanden Schäden am Kotflügel und dem Stoßfänger. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet den Verursacher oder die Verursacherin und Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sich zu melden. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 0541/327-2115.

