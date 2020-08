Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gedern: Brand in der Amthofstraße

Friedberg (ots)

*Gedern: Brand in der Amthofstraße

Am frühen Dienstagabend kam es in Gedern-Wenings um kurz vor 18 Uhr zunächst zum Brand einer Scheune in der Amthofstraße. Das Feuer griff auch auf ein in unmittelbarer Nähe gelegenes Wohnhaus sowie eine weitere Scheune über. Die zuerst in Brand geratene Scheune brannte vollends nieder; besagtes Wohnhaus sowie die angrenzende Scheune wurden ebenfalls beschädigt.

Ein leicht verletzter Bewohner wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt.

Der Schaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, sechsstelligen Bereich.

Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Friedberger Kriminalpolizei am heutigen Mittwoch aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

