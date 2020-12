Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn; Straßenbahn entgleist; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim-FahrlachMannheim-Fahrlach (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Montagmorgen, kurz nach acht Uhr an der Kreuzung Fahrlachstraße/ Gottlieb-Daimler-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Citroen-Fahrer und einer Straßenbahn. Dabei wurde der Fahrer des Citroën schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor er in eine Klinik gebracht wurde, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch der 61-jährige Fahrer der Straßenbahn wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da die Straßenbahn bei dem Zusammenstoß entgleist war, musste sie mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehoben werden. Der Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bis zum Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten gegen 101.15 Uhr war die Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung und zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

