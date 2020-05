Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Personenkraftwagens

Daun (ots)

Am 27.05.2020 gegen 20:35 Uhr kam es in Daun, im Bereich der Straße am Brünnchen zum Brand eines Personenkraftwagens, eines Oldtimers.

Vermutlich aufgrund eines Defekts an der Benzinleitung trat Kraftstoff aus, welcher sich aufgrund der Motorwärme entzündete.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden konnte.

