Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: "Frauenpower" auf dem absoluten Holzweg; Party in Corona-Zeiten unsolidarisch disziplin- und verantwortungslos

Eppelheim/Rhein-Neckar-KreisEppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unsolidarisch und absolut disziplin- und verantwortungslos ist das Verhalten von acht Frauen im Alter von 21-26 Jahren zu bewerten, die am späten Sonntagabend in einer Eppelheimer Wohnung durch extreme Lautstärke auffielen und Anwohner in Nachbarhäusern auf den Plan riefen, die Polizei zu informieren. Nachdem zwei Streifen kurz vor 23 Uhr eingetroffen waren und an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses klopften, herrschte im Inneren offenbar hektische Aufgeregtheit. Während sich einige versuchten, sich in der Wohnung zu verstecken, wollten zwei Frauen durch ein rückwärtiges Fenster flüchten. Sie hatten jedoch die "Rechnung ohne den Wirt", in diesem Falle ohne die Polizei gemacht, die das Haus umstellt hatte und die Flucht verhinderte. Die acht Frauen, die aus sechs verschiedenen Haushalten stammen, gaben schließlich auf und ihre Personalien den Beamten zu Protokoll. Alle müssen nun mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell