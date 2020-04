Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet nach Räubern - Zeugen und Hinweise gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0452

Die Dortmunder Polizei fahndet nach zwei unbekannten Räubern, die in der Nacht zu Mittwoch (29. April) einen 37-jährigen Dortmunder überfallen und ausgeraubt haben.

Der Dortmunder gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 0:40 Uhr auf der Oesterholzstraße in Richtung Süden lief, als ihn drei Jugendliche ansprachen. Unvermittelt riss ihm einer der drei das Handy aus der Hand und rannte los. Als er dem Räuber hinterherlaufen wollte, schlug ihn ein zweiter auf den Hinterkopf. Der Dortmunder fiel auf den Boden - die beiden Täter und ein dritter, der aber nichts getan haben soll, entkamen in Richtung Borsigstraße.

Beschrieben wurden zwei der drei wie folgt:

1. Täter: 17 bis 24 Jahre alt, ca. 170 cm groß, lockige/blonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Pullover 2. Täter: 17 bis 24 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jacke, schwarzer Hose und einer schwarzen Atemschutzmaske

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalwache unter 0231 - 132 7441 entgegen.

