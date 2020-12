Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzugfahrer verursacht Unfälle und haut ab - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-KreisHeddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Sattelzugfahrer verursachte am frühen Sonntagmorgen in Heddesheim zwei Verkehrsunfälle und fuhr anschließend einfach weiter. Der Unbekannte war gegen 0.30 Uhr mit seinem Sattelzug in der Brucknerstraße unterwegs und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon. Auf seinem weiteren Weg beschädigte er ein Verkehrszeichen, ein Gebüsch und mehrere Blumen. Auch hier setzte er seinen Weg einfach fort.

Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und sah den Sattelzug durch die Brucknerstraße fahren. Nähere Angaben zum Sattelzug konnte sie jedoch nicht geben.

Weitere Zeugen, die den Unfall bemerkten und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Sattelzug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

