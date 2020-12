Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/A656: Zwei Autofahrer während der Fahrt aneinandergeraten und auf Standstreifen geprügelt - Zeugen gesucht!

Edingen-NeckarhausenEdingen-Neckarhausen (ots)

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr kam es auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund bislang unklarer Umstände zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Opel-Fahrer und einem 24-jährigen Rangerover-Fahrer, wonach beide auf dem Standstreifen anhielten und sich prügelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich beide mehrfach überholt und gefährdet haben. Dabei soll auch eine Flasche aus einem der Fahrzeuge geworfen worden sein. Da die Aussagen der Beteiligten stark voneinander abweichen, werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0621/47093-0 an den Verkehrsdienst Mannheim.

