Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Betrugsversuche am Wochenende - Polizei warnt vor "falschen Kollegen"

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrfach haben sich Unbekannte am Sonntag, 18. Oktober 2020, am Telefon als Polizisten ausgegeben. Ihren Opfern erzählten sie, dass Einbrecher gefasst wurden, bei denen man eine Liste mit Namen und Adresse der Opfer gefunden habe. Die "falschen Kollegen" wollten deshalb jetzt das Bargeld und die Wertgegenstände abholen. Erfolg hatten die Betrüger mit der Masche allerdings zum Glück in keinem der gemeldeten 26 Fälle in Gelsenkirchen.

Die Polizei weist noch mal auf wichtige Tipps hin, um solche Betrugsversuche zu erkennen und richtig zu handeln: Die Betrüger versuchen immer, emotionalen Druck auszuüben. Lassen Sie sich erst gar nicht in ein Gespräch verwickeln. Ganz wichtig: Geben Sie keine Auskünfte und rufen Sie die Polizei unter der 110. Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern über das Thema und sensibilisieren Sie sie für die Gefahr solcher Betrugsmaschen.

