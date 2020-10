Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme eines Einbrechers im Supermarkt

Nach einer Alarmauslösung in einem Supermarkt in der Grothusstraße in Heßler konnte die Gelsenkirchener Polizei am Samstagmorgen, 17.10.2020 gegen 05.10 Uhr einen 24 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Objektes konnte der Täter im Objekt gestellt werden. Der Täter wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

