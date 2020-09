Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind stürzt mit Fahrrad

Wenden (ots)

In Hillmicke stürzte am Montag gegen 14.35 Uhr ein 8-jähriges Mädchen. Es kam mit ihrem Fahrrad offensichtlich in eine gepflasterte Absenkung am Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle. Das Mädchen verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

