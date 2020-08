Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeuge verhindert Diebstahl

Attendorn (ots)

Auf der Straße "Südwall" in Attendorn hat am Freitag (28. August) gegen 11.10 Uhr ein aufmerksamer Zeuge einen Diebstahl verhindert. Er beobachtete, wie ein Mann in einem Lkw in einer Tasche wühlte. Da der Zeuge wusste, dass der Mann nicht berechtigt war, den Lkw zu betreten, sprach er ihn an und informierte den Fahrer des Lkws sowie die Polizei. Da der Unbekannte von der Tat abgehalten wurde, wurde auch nichts entwendet.

