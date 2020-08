Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 80-jährige Seniorin bei Unfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Sonntagabend (30. August) gegen 21 Uhr ist bei einem Verkehrsunfall auf der Winterberger Straße in Saalhausen eine 80-jährige Beifahrerin verletzt worden. Diese saß in dem Pkw einer 82-jährigen Seniorin. Die Pkw-Fahrerin wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken, welche sich quer zur Fahrbahn befand. Hierbei verlor sie aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kollidierte zunächst mit einem Blumenkübel auf dem gegenüberliegenden Gehweg und danach wiederum mit einem Lichtmast auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite. Durch den Zusammenstoß mit dem Lichtmasten wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand an dem Pkw ein Sachschaden im vierstelligen Bereich sowie Schäden an dem Blumenkübel und dem Lichtmasten.

