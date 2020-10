Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet drei Rauschfahrten im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Bei drei Verkehrskontrollen in der Zeit von 0.55 Uhr bis 3.15 Uhr am Freitag, 16. Oktober 2020, sind freiwillig durchgeführte Drogenvortests der kontrollierten Autofahrer positiv verlaufen. Die drei Fahrzeugführer erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um 0.55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Renaultfahrer auf der Uechtingstraße in Schalke Nord. Neben dem positiven Drogenvortest verlief ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Bremers ebenfalls positiv. Er konnte seinen Weg zu Fuß fortsetzen, nachdem ihm ein Arzt auf der Wache Blutproben entnommen hatte. Einen 41-jährigen Autofahrer aus Essen kontrollierten Polizeibeamte um 2 Uhr "Auf der Reihe" in Rotthausen. Auch er musste die Polizisten nach einem positiven Drogenvortest zwecks Blutproben zur Wache begleiten. In der Feldmark überprüften Polizeibeamte einen 39-jährigen Düsseldorfer, der um 3.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Feldmarkstraße unterwegs war. Nach einem positiven Drogenvortest und einem ebenfalls positiven Atemalkoholtest nahmen ihn die Polizisten mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm.

