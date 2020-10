Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autoscheibe eingeschlagen - Trio nach Zeugenhinweis gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch, 14. Oktober 2020, drei Jugendliche beobachtet, als diese um 23.50 Uhr in der Emilienstraße in der Altstadt die Scheibe eines geparkten Wagens einschlugen. Die beiden 15-Jährigen und ihr 17 Jahre alter Komplize durchwühlten anschließend das Fahrzeuginnere und flüchteten. Der Zeuge rief die Polizei und beobachtete die drei Teenager bis die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen. Die drei Gelsenkirchener mussten die Polizeibeamten zur Wache begleiten, wo sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergegeben wurden. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

