Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, 13. Oktober 2020, den Hund eines 33-jährigen Gelsenkircheners angefahren, als dieser die Florastraße an der Kreuzung Overwegstraße/ Florastraße überquerte. Der Autofahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Anschließend stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Der Hund wurde verletzt und musste tiermedizinisch behandelt werden. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise an die Polizei zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten Autofahrer bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209/ 365 2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell