Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Leichtverletzter nach eskalierten Streitigkeiten in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Jugendliche haben am Dienstag, 13. Oktober 2020, einen 21-jährigen Gelsenkirchener auf einem Schulhof an der Goldbergstraße leicht verletzt. Der Gelsenkirchener traf um 23.15 Uhr auf die beiden Teenager, als er auf dem Rückweg von einem Imbiss am Goldbergplatz zu dem Schulhof war, wo er sich vorher schon mit Freunden aufgehalten hatte. Die drei Personen gerieten zunächst verbal aneinander, auf dem Schulhof eskalierte die Auseinandersetzung. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Gelsenkirchener schlugen den 21-Jährigen. Der Gelsenkirchener fiel zu Boden und wurde dann von den Jugendlichen getreten. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte konnten die beiden Jugendlichen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen aufgreifen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden Teenager erwartet ein Strafverfahren.

