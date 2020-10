Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ticketkontrolleur geschlagen - Wer kennt den Mann?

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebs ist am Montag, 12. Oktober 2020, bei einer Ticketkontrolle in Bulmke-Hüllen von einem Unbekannten leicht verletzt worden. Dem 48-jährigen Kontrolleur und seiner 49 Jahre alten Kollegin fiel bei einer Fahrscheinüberprüfung in einem Bus um 17.50 Uhr auf, dass das Ticket eines Mitfahrenden wohl mehrfach entwertet worden war. Da der unbekannte Mann keinen Ausweis dabei hatte, stiegen die Kontrolleure mit ihm an der Haltestelle Cheruskerstraße aus dem Bus und riefen die Polizei zur Personalienfeststellung hinzu. Der Mann wurde währenddessen zusehends aggressiv, griff den 48-Jährigen an und verletzte ihn leicht, ehe er über die Wanner Straße flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 17 bis 20 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug zur Tatzeit eine blaue Stoffjacke und hatte einen weißen Stoffbeutel dabei. Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209/365-7512 oder unter der Durchwahl -8240 an die Kriminalwache.

