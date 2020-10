Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte bedrohen Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Freitag, 9. Oktober 2020, einen 50-Jährigen in der Altstadt bedrohte. Eine Zeugin wählte um 11.20 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie die Männergruppe den Gelsenkirchener vom Kennedyplatz bis zur Ebertstraße verfolgte. Dabei beleidigten sie ihn und bedrohten ihn mit Schlagwerkzeugen und einem Messer. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Mulvanystraße. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Die Gesuchten sind zwischen 13 und 25 Jahre alt. Der Haupttäter trug eine grüne Winterjacke der Marke Wellensteyn. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209/365-7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell