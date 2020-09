Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Falsches Gewinnversprechen

Aalen (ots)

Michelfeld: Aufmerksamer Nachbar verhindert Betrug

Am späten Donnerstagvormittag hatten Betrüger bei einer Seniorin angerufen und der Frau weiß gemacht, dass sie bei einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Betrag gewonnen hätte. Um die Gewinnsumme abrufen zu können, solle sie für 1.000 Euro Wertgutscheine für Online-Dienste erwerben und die Gutschein-Nummern der Anruferin übermitteln. Ein aufmerksamer Nachbar bekam dies mit und heilt die Seniorin ab, die Gutscheine zu besorgen. Selbst während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei war die Frau noch der Überzeugung, sie hätte den Geldbetrag tatsächlich gewonnen.

Die Polizei gibt Verhaltenshinweise im Falle eines Anrufes, bei dem ein vermeintlicher Gewinn versprochen wird:

· Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, beispielsweise an das Zahlen einer Geldsumme, dem Besuch einer Veranstaltung oder dem Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes. · Stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Name, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art des Gewinnspiels es sich handelt, welchen Gewinn Sie konkret gewonnen haben. · Notieren Sie sich die Nummer des Anrufers! · Nehmen Sie Gewinne nur an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel und zwar bei Gewinn seriösen Unternehmen, teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals ein Bedingungen knüpfen · Geben Sie niemals persönliche Informationen von sich am Telefon weiter: keine Telefonnummern und Adresse, Kontodaten, Bankleitzahl, Kreditkartennummer oder ähnliches.!

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

