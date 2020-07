Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die geschädigte Autofahrerin parkt ihren Pkw, einen Hyundai IX20, am Samstag (11.07.2020), zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Virchowstraße. Ein vorbeifahrender Autofahrer beschädigt den geparkten Pkw und verursacht einen Schaden von etwa 1000,- Euro. Der Unfallverursacher hinterlässt lediglich eine Nachricht mit seinem Namen und seiner Telefonnummer am beschädigten Pkw und verlässt anschließend die Unfallörtlichkeit. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass ein Zettel hinter dem Scheibenwischer nicht genügt. Ist der Unfallgegner nicht erreichbar, verständigen sie die Polizei. Die Polizei kommt immer vor Ort und nimmt den Verkehrsunfall auf.

