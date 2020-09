Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Körperverletzungen und Unfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: Auseinandersetzung mit vier Beteiligten

In einer Unterkunft in der Kochstraße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu handfesten Auseinandersetzung. Dabei waren vier männliche Personen zwischen 19 und 26 Jahren. Unter anderem sollen sie mit einem Schlagstock und einem Messer aufeinander losgegangen sein. Auslöser der Auseinandersetzung soll ein bereits länger andauernder Streit gewesen sein. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation vor Ort bereits wieder beruhigt. Die vier Männer wurden während der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Auf der A6 kam es am frühen Freitagmorgen gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Dacia-Fahrerin fuhr von Nürnberg kommend in Richtung Mannheim. Vor der Ausfahrt Schwäbisch Hall kollidierte sie mit einem 46-jährigen Mercedes-Fahrer auf der rechten Fahrspur. Die 29-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich. Die 29-Jährige wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 15 000 Euro.

Wallhausen: Unfall beim Abbiegen

Gegen 16:30 Uhr wollte ein 24-jähriger VW-Fahrer von der Schlossstraße nach links in die Reubacher Straße abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 30-Jährigen auf einem Honda-Motorrad. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich stürzte der Biker und verletzte sich leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Crailsheim: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert

Am späten Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Haller Straße und Tiefenbaer Straße zwischen einem 42-jährigen Rollerfahrer und einem 49-Jährigen Mitsubishi-Fahrer, sowie seiner 49-jährigen Beifahrerin zum Streit. Während sich an der Örtlichkeit die Streitigkeiten auf gegenseitige Beleidigungen beschränken, eskalierte dies wenig später, als die beiden Parteien erneut in der Karlstraße aufeinandertrafen. Dabei griff der Roller-Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war, in den Innenraum des PKW und versuchte der 49-Jährigen ihr Handy aus der Hand zu schlagen. Dabei wurde die Frau verletzt. Der Mitsubishi-Fahrer stieg daraufhin aus seinem PKW aus und griff den Rollerfahrer körperlich an. Während des Gerangels konnte sich der 42-jährige befreien und flüchtete anschließend mit seinem Roller. Den Konfliktparteien droht jeweils eine Anzeige. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.

