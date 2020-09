Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zum Gebäudebrand in Lorch-Waldhausen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Lorch-Waldhausen: Folgemeldung zum Gebäudebrand mit Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen

Wie bereits am Mittwoch berichtet (siehe beigefügte Ursprungsmeldung), kam es am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Kelterstraße. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ellwangen haben die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen. Am Mittwoch wurden bereits durch Kriminaltechniker umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt; die Ermittlungen werden heute fortgeführt. Durch die bisherigen Ermittlungen sowie Spurenfeststellungen ergaben sich Hinweise, dass das Feuer möglicherweise zielgerichtet gelegt wurde. Die Ermittlungsbehörden gehen daher von einem Brandstiftungsdelikt aus.

Der Tatverdacht richtet sich gegen den 72-jährigen Siegfried Werner Görig. Der Beschuldigte bewohnte das Haus zusammen mit Familienangehörigen. Der 72-Jährige ist mit einem blauen Motorrad der Marke Skyteam mit dem amtlichen Kennzeichen AA-WZ 868 unterwegs. Er wird als etwa 180 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Der Gesuchte hat graue Haare und trägt einen Bart.

Durchgeführte Fahndungs- und Überprüfungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person sowie Hinweise auf das beschriebene Motorrad nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unter beigefügtem Link kann ein Lichtbild des Tatverdächtigen eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lorch-waldhausen-brandstiftung/

Im folgenden die Ursprungsmeldung vom 02.09.2020:

Lorch-Waldhausen: Brand in Mehrfamilienhaus Am Mittwochmorgen kam es in der Kelterstraße gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen. Aufgrund des Feuers kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Wohnmobil auf dem Gebäudegrundstück geriet ebenfalls in Brand. Nach bisherigem Kenntnisstand waren keine Personen im Gebäude. Jedoch mussten zwei Hunde mit lebensgefährlicher Rauchgasvergiftung aus dem Haus geborgen werden. Die Hunde befinden sich mittlerweile in tierärztlicher Behandlung. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 000 Euro. Die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 40 Personen vor Ort war, konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizeipräsidium Aalen

