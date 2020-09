Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Navigationsgerät entwendet, Verkehrsunfälle & Auto beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Navigationsgerät entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein Navigationsgerät der Marke Garmin sowie eine geringe Menge Kleingeld aus einem in der Bismarckstraße abgestellten Fiat. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt vermutlich unverschlossen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz vor dem Remspark in der Ruhrstraße einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Unfall auf der B14

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 8:30 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang. Kurz vor dem Teiler B14 / B29 stockte der Verkehr aufgrund einer Baustelle, weshalb ein 39-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 65-Jähriger, der mit einem VW Multivan samt Anhänger unterwegs war, prallte anschließend ins Heck des Lkw. Ein dahinter fahrender 38-jähriger Audi-Fahrer fuhr zudem auf den Anhänger des 65-Jährigen auf. Unklar ist bislang allerdings, ob der VW vom Audi auf den Lkw aufgeschoben wurde oder es bereits zuvor zur Kollision kam. Der Audi sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B14 war bis zur Bergung der Fahrzeuge in Richtung Backnang gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Donnerstag im Parkhaus Marktgarage in der Oberen Sackgasse. Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte in der Zeit zwischen 8:20 Uhr und 15:25 Uhr einen geparkten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 11:25 Uhr einen Opel Meriva, der auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auto beschädigt

Zwischen Montagmittag und Donnerstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen Mini, der im Heinrich-Rorbeck-Weg abgestellt war, im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag zwischen 9:15 Uhr und 11:20 Uhr die Gartenstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte entlang und streifte hierbei einen am Straßenrand geparkten Fiat Panda. Am geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Ein weißer Lkw bog am Mittwoch gegen 15 Uhr von der Maubacher Straße nach rechts auf die B 14 in Richtung Stuttgart ein. Hierbei schwenkte das Fahrzeugheck aus und streifte einen entgegenfahrenden Linienbus. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Unfallverursacher bemerkte möglicherweise den Unfall nicht und fuhr weiter. Hinweise zum Unfall wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Radfahrer tödlich verunglückt

Auf einem Feldweg, der zum Naturfreundehaus Kappelberg führt und sich im Gewann Haldenbach befindet, verunglückte am Donnerstagabend ein 71-jähriger Fahrradfahrer. Der Mann fuhr bei Dämmerung gegen 20.30 Uhr in Richtung Fellbach und kam auf der abschüssigen Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Sturz in den Straßengraben zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Der 71-Jährige trug keinen Helm.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

In der Hohenzollernstraße ereignete sich am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Astra. Der Unfallverursacher fuhr weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

