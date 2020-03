Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizisten nehmen 38-Jährigen am Flughafen Stuttgart fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Mittwochmittag (04.03.20) einen unter anderem wegen Urkundenfälschung beschuldigten 38-Jährigen festgenommen. Der Mann war zuvor mit einem Flieger aus der Türkei in Stuttgart gelandet, als sich bei der grenzpolizeilichen Kontrolle herausstellte, dass gegen den 38-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Er wurde in ein nahegelegenes Gefängnis eingeliefert.

Einige Stunden später landete ein ebenfalls 38-Jähriger mit einem Flug aus dem Kosovo in Stuttgart. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 800,00 EUR verurteilt worden. Nachdem er diese vor Ort bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

