Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Haftbefehle am Stuttgarter Flughafen vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.02.2020) konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart insgesamt zwei Haftbefehle vollstrecken. Ein wegen Betruges verurteilter 50-Jähriger ging den Beamten bei der Kontrolle eines Fluges in Richtung Türkei ins Netz. Nachdem er die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 3.000,00 Euro vor Ort bezahlen konnte, durfte der Mann seine Reise fortsetzen. Die nächsten 90 Tage hinter Gittern verbringen wird ein 71-Jähriger, der in den späten Abendstunden im Flughafenterminal kontrolliert wurde. Der Mann war wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Da er die verhängte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis eingeliefert.

