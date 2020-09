Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW-Diebstahl, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Zu flott unterwegs

Ein 19-jähriger BMW-Lenker, der am Donnerstag die Bahnhofstraße in Richtung Mercatura befuhr, kam wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Metallmülleimer prallte. an.

Essingen: Von Fahrbahn abgekommen

Weil eine 20-jährige Daimler-Lenkerin am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen ein Stauende übersah, lenkte sie ihr Fahrzeug Höhe Hermannsfeld nach links, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Essingen-Lauterburg: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstag ein 73-jähriger Toyota-Lenker, als er gegen 15.30 Uhr auf einen 37-jährigen Audi-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt auf dem Volkmarsbergweg angehalten hatte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Neresheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Lkw-Fahrer verursachte am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein 54-Jähriger hatte seinen Lkw auf einem Parkstreifen entlang der Heidenheimer Straße abgestellt, wobei das stehende Fahrzeug von dem Unfallverursacher mit dem Außenspiegel gestreift wurde. Hinweise auf den Lkw nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Aalen: 18-Jährige leicht verletzt

Eine 18-Jährige lief am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr üben den Zentralen Omnibusbahnhof und querte dabei die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von einem aus Richtung Mercatura heranfahrenden Omnibus touchiert und leicht verletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich mit der jungen Frau auszutauschen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Kirchheim am Ries: 5000 Euro Schaden

Beim Einfahren von der Friedhofstraße in die Felderstraße geriet ein 47-jähriger Audi-Fahrer zu weit nach links und streifte dadurch den Audi eines dort fahrenden 21-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

Mutlangen: Geparkten Pkw beschädigt

Beim Befahren der Spagenstraße beschädigte ein 56-jähriger BMW-Lenker am Donnerstag gegen 13.50 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und zeigte erst später den Unfall bei der Polizei an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau

Beim Rangieren seines Fahrzeuges streifte ein 58-jähriger Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Straße Löhle einen geparkten Skoda, wodurch ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: VW Polo entwendet

Eine 27-Jährige zeigte am Donnerstagabend den Diebstahl ihres blauen VW Polo an. An diesem waren die Kennzeichen UL-UJ 152 angebracht. Sie habe diesen gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Brandstatt abgestellt und den Fahrzeugschlüssel samt Geldbörse im Handschuhfach zurückgelassen. Als sie gegen 19 Uhr zurückkehrte war der Polo nicht mehr aufzufinden. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des 20 Jahre alten Fahrzeuges werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

