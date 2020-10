Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Morgen wurde der Polizei eine betrunkene Randaliererin auf der Bokermühlstraße im Ortsteil Neustadt gemeldet. Die 16-jährige Gelsenkirchenerin wurde vor Ort angetroffen und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. Daher wurde sie festgenommen und sollte in den Streifenwagen einsteigen. Statt der Aufforderung nachzukommen schlug die junge Frau den Beamten unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht, woraufhin sie zu Boden gebracht wurde. Dabei sperrte sie sich und versuchte die Beamten zu treten. Letztendlich wurde sie aber überwältigt und fixiert. Anschließend wurde sie in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

