Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: In Supermarktkasse gegriffen: Zeugensuche nach Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Unbemerkt hat ein unbekannter Täter am Donnerstagabend, 8. Oktober 2020, Bargeld aus der Kasse eines Supermarktes in Bismarck entwendet. Einer 19 Jahre alten Kassiererin fiel der Diebstahl in dem Geschäft an der Consolstraße gegen 20.50 Uhr auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu Täter oder Täterin machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 0209/365-8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209/365-8240 an die Kriminalwache.

