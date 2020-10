Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt erneut vor falschen Wasserwerkern - Zeugensuche

Gelsenkirchen (ots)

Ein 90-jähriger Gelsenkirchener ist am Mittwochvormittag, 7. Oktober 2020, in seiner Wohnung an der Wetterstraße im Rotthausen von falschen Wasserwerkern bestohlen worden. Der Senior gab an, dass sich gegen 11.50 Uhr zwei Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben und ihm glaubhaft vermitteln konnten, sie müssten dringend das Wasser in seiner Wohnung abstellen. Während ein Täter den 90-Jährigen im Badezimmer ablenkte, entwendete der andere unbekannte Mittäter das Portemonnaie und Bargeld des Gelsenkircheners. Einer der Männer ist etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Die Polizei warnt vor solchen dreisten Maschen! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema! Gleiches gilt für falsche Polizeibeamte: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel über den Notruf 110 bei der Polizei nach, ob es sich um richtige Polizisten handelt.

