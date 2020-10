Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Versuchter Raub nach Geld-Wechseltrick

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Raub am Dienstag, 6. Oktober 2020, in einem Kiosk in Bulmke-Hüllen sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei unbekannte Frauen wollten um 13.10 Uhr in dem Geschäft an der Florastraße Waren kaufen. Nachdem sie der 32 Jahre alten Verkäuferin Bargeld ausgehändigt hatten, versuchten sie ihr dieses samt Wechselgeld wieder zu entreißen. Das misslang jedoch und die beiden Frauen konnten unerkannt flüchten.

Beide Frauen sind etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und trugen dunkle Kleidung. Eine Frau hatte dunkle lange Haare, die andere wurde mit dunklen Haaren beschrieben und führte eine Umhängetasche mit sich. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

